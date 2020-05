Flávio usou Fundo Partidário para pagar advogado investigado por ‘rachadinhas’

O contrato do PSL de 13 meses com o escritório do advogado Victor Granado Alves, que assessorou o então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerj, pelo valor de R$ 500 mil em fevereiro de 2019 para prestação de serviços de regularização dos diretórios do partido no Rio, consultoria jurídica prestada às bancadas parlamentares em geral” e “atendimentos diversos”, foi pago com dinheiro do Fundo Partidário, informa a Folha. Sete meses depois, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que flexibilizou regras partidárias e manteve no texto artigos que, na visão de analistas, dificultam a fiscalização da prática de caixa 2, como o uso do Fundo Partidário para pagar advogados sem contar para o limite de gastos de campanha.

Investigado pelo Ministério Público do Rio sobre um suposto esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio na Alerj, Alves foi citado pelo empresário Paulo Marinho, em recente entrevista à publicação, como um dos assessores do filho do presidente da República que teriam recebido de um delegado da Polícia Federal informações adiantadas sobre a Operação Furna da Onça, que investigou a participação de deputados estaduais do Rio em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada em órgãos da administração estadual. O relato do delegado, segundo Marinho, foi de que Fabrício Queiroz, ex-assessor e motorista de Flávio, e a filha tinham sido citados num relatório do antigo Coaf.

Além de Alves, teriam participado também da suposta reunião, na porta da Superintendência da PF no Rio, o coronel Miguel Braga, chefe de gabinete do senador, e Valdenice de Oliveira Meliga, conhecida como Val, ex-tesoureira do PSL do Rio. Marinho é suplente do senador e candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB.

No mês seguinte à contratação do escritório, uma das sócias, Mariana Teixeira Frassetto Granado, foi contratada como assessora parlamentar de Flávio no Senado, com salário de R$ 22.943,73.

Outro lado

Flávio não respondeu à reportagem e o PSL nacional afirmou que a contratação do escritório se deu a pedido de Flávio, para regularização dos diretórios do partido no Rio e que houve pagamento integral das mensalidades, de fevereiro de 2019 até o efetivo rompimento, em meados de março deste ano.