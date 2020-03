Fundos de campanha sob ameaça

Equipe BR Político

A destinação da verba reservada aos fundos eleitoral e partidário, que financiarão a campanha de candidatos às eleições municipais, para o combate ao coronavírus, tem sido pauta comum de emendas e projetos de lei apresentados no últimos dias por deputados e senadores. Parlamentares de partidos tanto de direita quanto de centro e de esquerda têm defendido em coro a destinação de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões dos fundos para a saúde, complementando os R$ 5 bilhões de emendas parlamentares destinados à área para mitigação dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

A pauta vem junto a rumores de que as eleições deste podem ser adiadas. O senador Major Olímpio (PSL-SP) é o autor de uma das emendas, que propõe que R$ 2,034 bilhões do fundo eleitoral sejam transferidos para a gestão do surto. “Que tal adiarmos as eleições municipais deste ano para 2022 e gastarmos todo o dinheiro que seria utilizado nas eleições para saúde pública?”, escreveu no Twitter. Além do senador, o líder do Podemos na Câmara, Léo Moraes, fez um pedido ao TSE na quinta-feira, 19, pelo adiamento da eleição para dezembro.

QUE TAL ADIARMOS AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DESTE ANO PARA 2022 E GASTARMOS TODO O DINHEIRO QUE SERIA UTILIZADO NAS ELEIÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA? pic.twitter.com/E7EpJrdiew — Major Olimpio (@majorolimpio) March 20, 2020

De autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um outro projeto propõe realocar, além da verba do fundo eleitoral, cerca de R$ 959 milhões do Fundo Partidário para a saúde. Projeto de lei protocolado por deputados do Partido Novo e apoiado por políticos do PSB, PDT e Cidadania também sugere a realocação de verba dos dois fundos. O deputado Marcelo Calero endossou a proposta nas redes sociais. “Não se trata de oportunismo, ou uma medida populista, como alguns podem pensar, mas sim de uma solução prática que precisa sim dotar o Ministério da Saúde com mais dinheiro“, disse em vídeo.

Fundo eleitoral para a SAÚDE. O projeto de Lei de autoria de parlamentares de diversos partidos, como no caso do nosso RJ, do @pauloganime, está protocolado. Vamos apoiar essa iniciativa! pic.twitter.com/pqTYzOZe0Q — Marcelo Calero (@caleromarcelo) March 18, 2020

Na quinta-feira, 19, a deputada bolsonarista Carla Zambelli também apresentou projeto de lei no mesmo sentido, defendido também pelo deputado da base do presidente Jair Bolsonaro Hélio Lopes nas redes.