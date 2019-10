Disputa de ministérios na junção de CNPq e Capes

Equipe BR Político

Proposta estudada pelo governo, os ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia discordam quanto à fusão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, afirmou que sua pasta é contrária à ideia nesta sexta-feira, 11. Já o MEC trabalha pela mudança, segundo informações do Estadão.

Em tuíte, Pontes afirmou que a ideia “seria prejudicial ao desenvolvimento científico do País”. O Ministério da Educação, por sua vez, propõe criar a Fundação Brasileira para a Ciência com a fusão das duas agências. No formato, a Capes, ligada à pasta, seria encarregada da coordenação do órgão unificado, o que faria a Ciência perder atribuições. O principal argumento para a junção é a economia de recursos.

Sobre a idéia divulgada de junção do CNPq e CAPES: a posição do MCTIC é contrária à fusão, pois seria prejudicial ao desenvolvimento científico do País.

Existe algum sombreamento de atividades e pontos de melhoria na gestão.

Esses problemas já estão sendo trabalhados no CNPq. — Marcos Pontes (@Astro_Pontes) October 11, 2019

A discussão, que ganhou corpo em setembro, está em análise na Casa Civil. Segundo integrantes do CNPq também ouvidos pelo Estadão, a mudança não poderia ser feita por decreto presidencial – assim, a proposta precisaria de apoio do Congresso.