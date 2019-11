Futebol petralha?

O deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) disse que a seleção brasileira de futebol “tem alma do tempo dos petralhas” e que isso explicaria seu mau desempenho. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) fez a comparação ao parabenizar a seleção brasileira sub17, que ontem se sagrou tetracampeã mundial p.

“Parabéns a estes meninos da sub 17 bem diferente daqueles que deveriam ter vergonha de colocar a camiseta do Brasil. A principal tem alma do tempo dos petralhas”, escreveu Alceu na sua conta do Twitter.