Futuro de Bezerra em ‘stand by’

Equipe BR Político

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro se negar a falar sobre o assunto parece eminente a saída de Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) da liderança do governo no Senado. Tanto é que, de acordo com o Estadão, o Planalto já avalia nomes para substituir o senador no posto de articulador. Dois nomes estariam no radar do presidente, que só vai se manifestar sobre o assunto depois que retornar da viagem aos EUA.

Vale dizer, contudo, que Bezerra cota com o apoio de parlamentares para permanecer no posto. Bezerra colocou o cargo à disposição quinta-feira, 20, após ter se tornado alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, que vasculhou dois gabinetes do emedebista em uma investigação sobre suspeitas de que ele e seu filho, o deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE), receberam R$ 5,5 milhões em propinas.

“Seria muito injusto neste momento o presidente (Bolsonaro) abandonar o Fernando, porque na hora que eles mais precisaram o Fernando foi muito leal a eles”, disse Eduardo Braga (AM), que é líder do MDB no Senado e chegou a ter o nome citado por colegas como possível substituto de Bezerra. O líder da bancada, porém, rechaçou a ideia.