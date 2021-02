Fux condena negacionismo científico e defende decisão do STF sobre pandemia

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Fux, fez um discurso de abertura do ano judiciário, nesta segunda, 1, com críticas ao negacionismo científico e defesa de decisão da Suprema Corte de dar autonomia a Estados e municípios para enfrentar o novo coronavírus. Os dois temas vão de encontro ao entendimento do Chefe do Planalto.

Fux afirmou que não se deve dar ouvidos a vozes isoladas, inclusive no próprio Poder Judiciário, que “abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezo às vítimas e negacionismo científico”.

“É tempo valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas que laboram diuturnamente, nas esferas públicas e privadas, para juntos vencermos essa batalha”, disse.

Já sobre o papel dos entes da Federação na pandemia, usado por Bolsonaro para se eximir de responsabilidade diante do caos sanitário, Fux afirmou que as escolhas da Corte foram corretas.

“No auge da conjuntura crítica, o Supremo Tribunal Federal, em sua feição colegiada, operou escolhas corretas e prudentes para a preservação da Constituição e da democracia, impondo a responsabilidade da tutela da saúde e da sociedade a todos os entes federativos, em prol da proteção do cidadão brasileiro”, disse.