Fux dá ‘vitória de véspera’ para Dallagnol

O ministro do STF Luiz Fux garantiu uma “vitória de véspera” para o coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Fux determinou que advertência anterior aplicada contra Dallagnol não deve ser levada em conta nos outros dois processos em que o coordenador será julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Como mostra o Estadão, isso, na prática, garante para o procurador “bons antecendentes”, o que o livraria de uma punição maior. Dallagnol será julgado nesta terça-feira, 18, pelo CNMP em uma ação da senadora Kátia Abreu (PP-TO) que pede a remoção do procurador do posto na Lava Jato por interesse público. No ano passado, Deltan já foi advertido pelo órgão por causa de uma entrevista para rádio CBN, no qual fez críticas contra ministros do STF.