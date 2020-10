Fux determina sorteio e Moraes será novo relator de caso com Bolsonaro

O presidente do STF, Luiz Fux, determinou um sorteio para decidir o novo ministro que cuidará do inquérito que investiga possível interferência de Jair Bolsonaro na PF no lugar de Celso de Mello. Com Mello aposentado, Alexandre de Moraes foi o sorteado para ser o relator do caso.

Normalmente o substituto indicado pelo presidente da República assumiria os processos deixados pelo seu antecessor. No caso, Kassio Nunes Marques, indicado pelo próprio Bolsonaro, ficaria responsável pelo processo que investiga a conduta do presidente. Fux atendeu um pedido do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, evitando que o caso caia nas mãos de Marques.