Fux diz que pretende ‘desmonocratizar’ o STF

Alvo de críticas e temores de pares quanto à aplicação de eventuais “superpoderes”, o presidente do STF, Luiz Fux, afirmou nesta sexta, 16, que pretende “desmonocratizar” a Corte, durante seminário realizado pela TV Conjur. “O Supremo do futuro é um Supremo que sobreviverá sempre realizando apenas sessões plenárias. Será uma Corte em que a sua voz será unívoca”, disse o ministro.

“Em breve, nós desmonocratizaremos o Supremo Tribunal Federal para que as suas decisões sejam sempre colegiadas em uma voz uníssona daquilo que a Corte entende sobre as razoes e os valores constitucionais”, acrescentou.

A bandeira de Fux em defesa de decisões coletivas não é novidade dentro da Corte. Desde julho os ministros discutem a possibilidade de mudanças no regimento interno do STF para que medidas cautelares sejam referendadas no colegiado. O julgamento dos últimos dias do caso André do Rap apenas acendeu a fagulha explosiva.