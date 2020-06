Fux envia à PGR notícia-crime contra deputado Daniel Silveira

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux enviou para a Procuradoria-Geral da República os autos de uma notícia-crime contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). O bolsonarista foi denunciado pela deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) por um vídeo no qual faz supostas ameaças contra manifestantes antifascistas com um “alto grau de violência”. Caberá à PGR decidir o que fazer com os autos, se dá prosseguimento e apresenta uma denúncia, por exemplo.

Em seu Twitter, Silveira se defendeu. “Lembrando que não ameacei ninguém. Apenas disse que caso um criminoso venha atentar contra minha integridade física, me defenderei. Ratifico aqui”, afirmou.