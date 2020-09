Fux está com coronavírus, informa STF

O recém empossado presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, testou positivo para covid-19, informou nesta segunda-feira, 14, a assessoria da Corte. O ministro buscou atendimento médico no Rio de Janeiro depois de apresentar aumento de temperatura corporal e foi diagnosticado com o novo coronavírus, segundo a nota.

“A suspeita é de que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no último sábado”, diz a comunicação do STF. O Tribunal informou que Fux passa bem, seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias. Em princípio, o ministro continuará trabalhando e pretende conduzir sua primeira sessão ordinária no Plenário como presidente da Corte, marcada para esta quarta-feira, 16.

A posse do ministro, que ocorreu na quinta-feira, 10, contou com a presença de nove dos 11 minsitros do Supremo, além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, do procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do presidente Jair Bolsonaro.