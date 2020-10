Fux lança contra-ofensiva a ‘acordão’ anti-Lava Jato

Vera Magalhães

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu uma importante cartada na contra-ofensiva às recentes decisões que tiraram força e minaram decisões da Operação Lava Jato e de outras de combate à corrupção.

Levou de supetão à sessão administrativa desta quarta-feira uma proposta para que as ações penais voltem a ser julgadas pelo plenário do STF, e não mais pelas Turmas, como acontece desde 2014, por decisão de Ricardo Lewandowski, presidente da Corte na ocasião.

Com isso, maiorias ocasionais como as da Segunda Turma, que vinha derrubando decisões da Lava Jato em série dada a sua composição majoritariamente antilavajatista (não vou chamar de garantista, porque é mais e diferente disso), deixam de ter tanta importância.

Fux pegou de surpresa o grupo comandado por Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que articulara esse enfraquecimento sistemático das investigações e já vinha se preparando para que, com a aposentadoria de Celso de Mello, Toffoli pedisse transferência para a Segunda Turma, a encarregada de julgar casos da Lava Jato.

Isso faria com que a maioria composta por Gilmar, Toffoli e Lewandowski decidisse, por exemplo, a questão do habeas corpus de Lula pedindo a suspeição de Sérgio Moro, o que deixaria em minoria o relator Edson Fachin, ainda que ele contasse com o voto de Cármen Lúcia (o que não é mais garantido, uma vez que a ministra tem proferido votos anti-Lava Jato nos últimos tempo).

Fux também reage à articulação da dupla Toffoli-Gilmar com Jair Bolsonaro para a indicação de Kássio Nunes para a cadeira de Celso de Mello, pelas suas costas.

Os ministros votaram majoritariamente pela volta das ações penais para o plenário. Contribuiu para isso o fato de Fux ter dado uma explicação técnica: a alegação de Lewandowski para levar esses feitos para as Turmas foi o excesso de ações penais no STF. Mas com a mudança na regra do foro privilegiado a Corte foi bem desafogada, o que deixa de exigir a medida.

Gilmar acusou o golpe e criticou a forma como Fux levou o tema à discussão. Reclamou de não ter havido uma proposta prévia por escrito, ao que o presidente replicou que houve, sim. “Eu estou recebendo essa notícia agora. Não vejo problema, acho importante, mas é preciso solenizar essa reforma regimental”, disse o ministro.

Com a mudança, caberá ao pleno decisões como a suspeição de Lula e pedidos de punição a Deltan Dallagnol, por exemplo.