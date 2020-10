O presidente do STF, Luiz Fux, marcou para a próxima quinta-feira, 8, o julgamento que decidirá se o depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal será presencial ou por escrito. Nesta segunda-feira, 5, o decano do STF, Celso de Mello, liberou a pauta para o plenário. Bolsonaro será ouvido pela PF no inquérito que apura possível interferência do presidente da República no órgão, revelado pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.