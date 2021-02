Fux marca sessões no STF para semana do carnaval

Em razão da pandemia de covid-19, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, determinou na quarta-feira, 3, o cancelamento do ponto facultativo no dia 17 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. O ministro também convocou sessões remotas de julgamento para os dias 17 e 18 de fevereiro, datas em que ainda não havia sessões previstas.

A pauta de julgamentos dos dois dias ainda será definida pelo presidente do STF e deve ser divulgada na próxima semana.

Tradicionalmente, o STF, na Quarta-feira de Cinzas, tem expediente somente à tarde e, nos últimos anos, não realizou julgamentos na semana do carnaval, compensando, porém, com sessões extraordinárias em outras datas.