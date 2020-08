Fux não julgará ação sobre impeachment de Witzel

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux não estará à frente da ação que questiona o rito de impeachment aberto contra o governador Wilson Witzel (PSC-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O magistrado do STF se declarou suspeito, alegando “incompatibilidade” para passar para outro ministro da Corte o processo. Fux é carioca, mas não explicou exatamente o motivo de sua decisão.

A defesa do governador fluminense alega que a comissão do impeachment foi constituída sem observância à proporcionalidade dos partidos e sem uma votação. Na última semana, o presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, dissolveu a comissão e determinou a instauração de um novo colegiado, seguindo regras de jurisprudência do STF.