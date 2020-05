Fux questiona PGR e OAB sobre plenário do Supremo julgar atos do governo

Por conta das críticas a decisões monocráticas de ministros do STF em relação ao Executivo e Legislativo, o ministro Luiz Fux pediu, na segunda-feira, 4, que a Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestem sobre a proposta do ministro Marco Aurélio Mello que deixaria para o plenário da Corte as decisões que envolvessem atos dos demais Poderes.

A mudança elaborada por Marco Aurélio adiciona ao regimento da Corte redação para “apreciar pedido de urgência” pelo plenário do Supremo “quando envolvido ato do Poder Executivo ou Legislativo”, informou o Estadão.

Fux deu prazo de cinco dias para a PGR e a OAB se manifestem. Em seguida, a proposta será levada para deliberação e votação dos demais ministros do Supremo.