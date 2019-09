G7 anuncia ajuda de R$ 87 milhões para Amazônia

Equipe BR Político

O presidente da França, Emmanuel Macron, e do Chile, Sebastián Piñera, acabam de anunciar que o o G7, grupo dos países mais ricos do mundo, decidiu desbloquear uma ajuda de urgência de € 20 milhões, o equivalente a cerca de R$ 87 milhões, para combater os incêndios florestais na Amazônia, de acordo com o Estadão. O comunicado foi feito nesta segunda-feira, 26, em Biarritz, na França, onde os chefes de Estado dos países mais desenvolvidos esteve reunido nos últimos dois dias. O governo brasileiro, no entanto, ainda precisa confirmar que aceita a contribuição oferecida. A ajuda para a Amazônia foi prometida durante uma reunião da cúpula do G-7 sobre o meio ambiente, em que se discutiu a situação enfrentada pela floresta. Macron priorizou o tema e no sábado, 24, pediu “a mobilização de todas as potências” para lutar contra as chamas e reflorestar a área devastada.

