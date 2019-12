Gabeira: governo tosco e despreparado

Equipe BR Político

O colunista Fernando Gabeira escreve nesta sexta-feira, em seu artigo no Estadão, que o governo Jair Bolsonaro é “tosco” e despreparado para uma realidade complexa como a do Brasil. “Há muitas formas de analisar o primeiro ano de Bolsonaro no poder. Os mais otimistas veem a economia se recuperando, saúdam a redução dos índices de criminalidade, aprovam a gestão na infraestrutura. Não são apenas essas variáveis que definem o País. Se olhamos de fora para dentro, veremos que o prestígio internacional do Brasil caiu, embora não tenha ainda atingido os negócios”, escreve.

Ele relembra polêmicas na área ambiental, na Cultura, em política externa e rememora que o presidente termina seu primeiro ano com 30% de aprovação, índice baixo em relação a seus antecessores. “O ano acaba, outro começa. Visto de fora, o governo Bolsonaro não tem mistérios: é tosco e despreparado para a complexidade do País e do mundo. Aqui dentro, como jogam muitos outros fatores, os mistérios se desfazem mais lentamente. Que vengan los toros de 2020. Em 13 de dezembro veremos quem e como politicamente sobreviveu.”