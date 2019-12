Gabrilli faz apelo contra PL que ‘desmorona’ lei de cotas para deficientes

Equipe BR Político

Após pedir desculpas ao ministro Paulo Guedes e ao secretário especial da Previdência, a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) se colocou nesta terça, 3, radicalmente contra o projeto de lei enviado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso que permite que as empresas substituam a contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo pagamento de um valor correspondente a dois salários mínimos mensais, inviabilizando, na prática, a política de cotas.

“Me desculpe Paulo Guedes, me desculpe Rogério Marinho, mas esse projeto vai desmoronar a lei de cotas que há 2 décadas vem colocando pessoas com deficiência no mercado de trabalho, fazendo essas pessoas saírem da assistência social para virarem contribuintes brasileiros. Não tem primeira-dama que explique isso. Retirem esse projeto e vamos construir um projeto juntos”, apelou a parlamentar no plenário do Senado, sendo aplaudida por alguns colegas. Uma petição online contra o projeto contava com 24 mil assinaturas por volta das 19h de hoje.