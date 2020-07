Gaeco faz operação que investiga contratos na Saúde do DF na gestão Agnelo

O Gaeco realiza na manhã desta quinta-feira, 23, operação autorizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que investiga irregularidades na compra de leitos hospitalares feita pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) durante a gestão de Agnelo Queiroz (PT), encerrada em 2015.

Batizada de Alto Escalão, a operação cumpre 13 mandados de busca e apreensão. A operação é um desdobramento da operação Checkout, deflagrada inicialmente em julho de 2018.

Segundo a investigação que levou a operação de hoje, o dono da empresa Hospimetal teria pago R$ 462 mil a agentes que atuariam em nome do governo do Distrito Federal. O valor equivale a 10% do montante total do contrato.

Ainda de acordo com o MPDFT, a vantagem indevida teria sido paga por meio de um contrato fictício de publicidade e marketing firmado entre a empresa que pretendia vender seus produtos à Secretaria de Saúde do DF e o Instituto Brasília Para o Bem-Estar do Servidor (IBESP).