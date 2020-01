Equipe BR Político

A Petrobrás anunciou que a gasolina e o óleo diesel devem ficar em média 3% mais baratos em suas refinarias. É o primeiro reajuste feito pela petroleira após a crise no Irã, provocada pelo ataque dos EUA que matou o general Qasem Soleimani. Em nota, a estatal afirmou que “de acordo com suas práticas de precificação vigentes, não há periodicidade predefinida para a aplicação de reajustes”. As últimas movimentações sobre o preço dos dois combustíveis aconteceram em dezembro.