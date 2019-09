Gebran solta filho de Lobão

Equipe BR Político

Márcio Lobão, filho do ex-senador Edison Lobão, foi solto neste sábado, 14, pelo relator da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto. Márcio estava preso desde a última segunda-feira, por causa de investigação que o coloca junto de seu pai no recebimento de R$ 50 milhões em propinas. Segundo informações do Blog do Fausto, logo após ser solto pediu ao juiz federal de plantão na seção judiciária do Paraná para que possa falar com seu pai e sua mulher, já que um dos condicionantes para a soltura era não manter contato com outros investigados.