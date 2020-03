General Heleno mostra resultado de teste negativo para coronavírus

Diferente do presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno publicou nesta manhã de terça, 31, no Twitter o resultado de um novo teste para o coronavírus. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi um dos mais de 20 integrantes de comitiva presidencial contaminados pelo patógeno após voltarem de viagem aos EUA no início do mês. Como você acompanhou aqui no BRP, Heleno furou a quarentena na semana passada, trabalhando normalmente ao lado de Bolsonaro, jornalistas, simpatizantes do governo. “Meu novo teste para coronavírus deu negativo, graças a Deus”, escreveu ele hoje na rede.

Meu novo teste para coronavírus deu negativo, graças a Deus! Agradeço o apoio e as orações de todos os amigos e amigas. Seguimos juntos na batalha por um Brasil melhor! 🇧🇷 pic.twitter.com/4KLLReDobH — General Heleno (@gen_heleno) March 31, 2020