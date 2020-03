General Heleno: ‘Presidente Bolsonaro fará um novo Brasil’

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, também discursou na parada que a comitiva presidencial de Jair Bolsonaro fez em Roraima, antes de seguir viagem para os Estados Unidos. Um trecho do discurso foi disponibilizado pelo próprio Bolsonaro no seu Twitter. Nele, o ministro faz a defesa do presidente, dizendo que ele enfrenta resistências porque seu governo está desbaratando uma rede de corrupção.

“Nós estamos diante de uma realidade inevitável. O presidente Jair Bolsonaro fará um novo Brasil. Está dando certo. Ele tem encontrado uma resistência muito grande. Porque o que se criou nesse País, a rede de corrupção que se criou nesse País, que está sendo desbaratada por esse governo, (ele) tem prejudicado planos espúrios de muita gente”, disse o ministro.