General Heleno: ‘Querem frear nosso inevitável crescimento econômico’

Marcelo de Moraes

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, concordou com o tô mas adotado pelo presidente Jair Bolsonaro no seu pronunciamento em cadeia nacional de televisão e rádio sobre a crise ambiental da Amazônia.

“Discurso claro do Presidente Bolsonaro se contrapôs ao movimento mundial contra o Brasil. Querem frear nosso inevitável crescimento econômico. Filósofos de barzinho, e até Chefes de Estado, que jamais estiveram na Amazônia, propagam suas teses insustentáveis…”, escreveu o general na sua conta oficial do Twitter.