General Heleno reclama de ‘explicação’ pedida pelo STF

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, reclamou neste sábado, 5, da determinação do STF para que o governo federal esclareça a atuação das Forças Armadas na região amazônica. Em seu Twitter, Heleno se dirigiu a ministra Cármen Lúcia, responsável pela determinação e questionou a posição da magistrada. “Perdão, cara Ministra, se a senhora conhecesse essa área, sabe qual seria sua pergunta: ‘O que seria da Amazônia sem as Forças Armadas?'”, escreveu.

A ministra pediu explicações do governo devido a uma ação do Partido Verde. A sigla argumenta que uma portaria do Ministério da Defesa, que permite os militares de atuarem na Amazônia “em defesa da lei e da ordem, em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e combate a focos de incêndio” seria uma “militarização” da política ambiental do País.