Com 72 anos, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), testou positivo para o novo coronavírus, segundo informam a Rádio Bandeirantes e a revista Veja, nesta manhã de quarta, 18. Conforme você leu aqui no BRP, ontem mesmo o militar concedeu entrevista com a porta do carro oficial aberta. Ele integrou a comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos e voltou ao Brasil com saldo de 14 contaminados. O primeiro teste feito pelo general dera negativo.