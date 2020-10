General Ramos testa positivo para coronavírus

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, é o mais recente integrante do governo que testou positivo para a covid-19. A informação do diagnóstico foi divulgada neste sábado, 10, pelo Palácio do Planalto. Segundo a assessoria, o ministro está com sintomas gripais leves e ficará isolado, trabalhando remotamente.

Ramos é o responsável pela articulação política entre o governo e o Congresso. Ele é o décimo ministro do governo a contrair o coronavírus, além do próprio presidente Jair Bolsonaro e de Fabio Wajngarten, chefe da secretaria de comunicação.