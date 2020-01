Gesner: ‘Erradicar desemprego não será fácil’

Marcelo de Moraes

Para o ex-presidente do Cade e ex-secretário de Acompanhamento Econômico no governo FHC Gesner Oliveira ainda há obstáculos até que a questão do desemprego seja resolvida no País.

“Erradicar o desemprego não será tarefa fácil. Duas condições serão essenciais: primeiro, a retomada do investimento, especialmente em infraestrutura, que aumentará a demanda por mão de obra”, disse Gesner na sua conta do Twitter.

“Segundo, e não menos importante, é preciso uma política pública que prepare a mão de obra para a era da inteligência artificial e recupere a produtividade”, avaliou.

“O Brasil está atrasado nas duas frentes, especialmente na educação e preparação da força de trabalho”, acrescentou Gesner.