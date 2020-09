Gestão da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo encerra operação

Esta terça-feira, 29, foi o último dia de trabalho dos quatro procuradores restantes que integravam a força-tarefa da Lava Jato em São Paulo. A partir desta quarta, os trabalhos serão tocados apenas pela procuradora Viviane Martinez, chefe do ofício responsável pelos casos. Martinez foi o pivô da crise que levou à demissão de todos os demais integrantes da força-tarefa. O grupo acusa a procuradora de conduzir um “processo de desmonte” e ter criado obstáculos ao trabalho da operação em São Paulo.

O futuro da operação no Estado é considerado incerto no Ministério Público Federal de São Paulo. Em nota, o órgão afirmou que uma eventual nova força-tarefa faria uma avaliação do atual acervo de investigações e que elas “podem vir a ser redistribuídas”, mas disse que as investigações “continuam em andamento”.

A força-tarefa foi criada em junho de 2017 e analisou, nas principais investigações que passaram por ela, licitações de obras do Rodoanel e do Metrô. A força-tarefa participou também de apurações envolvendo os ex-presidentes Lula (PT) e Michel Temer (MDB).

Troca de acusações

Os procuradores afirmaram que a situação se tornou “insustentável” depois que Viviane declinou feitos e trabalhos que seriam de interesse da Lava Jato e os redistribuiu. Os integrantes da força-tarefa acusaram-na ainda de ter como prioridade “sanear” seu gabinete ter como “intento central reduzir drasticamente seu acervo” de casos. Segundo eles, a procuradora chegou a pedir que novas investigações não fossem conduzidas.

Já Viviane acusa os procuradores da Lava Jato de concentrar processos criminais sem que os casos passem por livre distribuição, com possibilidade de serem entregues a outros procuradores que não integram a força-tarefa. Em ofício ao procurador-geral da República, Augusto Aras, ela apontou que o modelo adotado pela equipe dificultou a implementação de medidas “para evitar o crescimento desigual do acervo”.