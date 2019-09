Gestão estilo cartoon

Vera Magalhães

De todas as declarações polêmicas que Jair Bolsonaro já deu nos seus oito meses de mandato, poucas competem em nonsense com uma do dia 6 deste mês. Questionado sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, se irritou com a imprensa e soltou essa: “A imprensa tem de entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra!”. Parto da autocomparação para analisar algumas decisões, declarações e posturas recentes do presidente, na minha coluna desta quarta-feira no Estadão. Existe, inclusive, um episódio em que o personagem de predileção de Bolsonaro vira prefeito, e o resultado não é nada auspicioso.

O fato é que esse estilo Bolsonaro Bravo já preocupar os que têm de conviver institucionalmente com ele – prefeitos, governadores, funcionários públicos, congressistas, procuradores, ministros do Supremo… Um exemplo foi a reunião desta terça com governadores da Amazônia, em que a emergência ambiental foi substituída pela defesa da exploração em terras indígenas. “Foi bastante constrangedor ver o descolamento do presidente da realidade”, me disse um dos participantes.

Abaixo, um link para a segunda temporada completa do desenho preferido do presidente, com o episódio em que ele vira prefeito.