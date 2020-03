Gigantes de tecnologia perdem US$ 250 bilhões

As cinco maiores empresas de tecnologia, Amazon, Apple, Google, Microsoft e Facebook, registraram perda de cerca de US$ 250 bilhões em valor de mercado durante a tarde, às 15h (horário de Brasília), informa o Link, do Estadão. Como você tem acompanhado aqui no BR Político, a turbulência nas bolsas do mundo em razão de dois principais fatores: coronavírus e queda no preço do petróleo no mercado internacional. A maior afetada foi a Apple, com desvalorização de 6%, correspondendo a US$ 72 bilhões; seguida da Microsoft, com perda de US$ 62 bilhões.

Já Amazon, Google e Facebook perderam US$ 37 bilhões, US$ 46 bilhões e US$ 42 bilhões em valor de mercado, respectivamente. Os números de queda estão em linha com o índice da Nasdaq, onde operam a maior parte das empresas de tecnologia, que caía 6,76% às 15h13 (horário de Brasília).