Gil manda recado para Regina Duarte

Equipe BR Político

O cantor Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura do ex-presidente Lula, usou as redes sociais para mandar um recado para a atriz Regina Duarte, que foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a chefia da Secretaria Especial de Cultura.

“Espero que a Regina veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que eu e tantas outras pessoas vemos a bela figura dela”, escreveu o cantor em sua conta no Twitter nesta quarta-feira, 22.

Há pouco, a atriz disse que não deve anunciar hoje se aceita ou não assumir o cargo. Ela está em Brasília para um encontro com o presidente Bolsonaro, mas afirmou que a decisão sobre o “casamento” não será anunciada hoje.