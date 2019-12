Equipe BR Político

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal na noite de quarta, 18, após o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrar operação em endereços ligados ao filho do presidente da República e a ex-assessores. O caso, que tramita sob sigilo, está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, informa o Estadão.