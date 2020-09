Gilmar critica queimadas e cita ‘descaso na política ambiental’

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse no domingo, 20, que as queimadas no Pantanal representam um “risco crítico ao bioma”.

Do início do ano até a última quarta, o aumento das queimadas no Pantanal foi de 208%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“As queimadas no Pantanal representam um risco crítico ao bioma. Animais estão morrendo. Milhares de famílias que sobrevivem do Rio Paraguai, que já atingiu seu menor nível em 50 anos, estão em risco”, escreveu o ministro no Twitter.

Para Mendes, é preciso reverter o quadro “de descaso pela política ambiental” no País.