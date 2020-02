Gilmar diz que cassação de Juíza Selma deve ser cumprida

Equipe BR Político

Enquanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), expressa publicamente dúvidas se a Mesa Diretora da Casa vai acatar a decisão do TSE de cassar a senadora Juíza Selma (Podemos-MT), o ministro Gilmar Mendes parece nem considerar a possibilidade aventada pelo senador. “Eu tenho a impressão que isto (a reunião da Mesa Diretora) é apenas análise do cumprimento das formalidades explícitas, se de fato se fez um julgamento correto, se estavam todos os juízes, para fim de cumprir”, disse ele, informa o repórter Rafael Moura, do Estadão.

Gilmar não acredita que a decisão da Justiça Eleitoral possa ser revertida pelo Legislativo. “Acho que não. Eu estava ouvindo algumas manifestações, de que devíamos esperar o Supremo Tribunal Federal em matéria eleitoral. E são os mesmos personagens que defendem o cumprimento da decisão após condenação em segunda instância. Nesse caso já houve uma decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e do TSE. O velho Machado (de Assis) já dizia: a melhor forma de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo nas mãos”, arrematou.