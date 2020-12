Gilmar diz que feminicídio é endêmico no País

O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF) usou o Twitter no dia de Natal para lamentar a morte, um dia antes, da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assassinada com facadas na frente das filhas pelo ex-marido. O magistrado classificou o crime como “gravíssimo” e destacou que o feminicídio é “endêmico no país” e que precisa ser combatido.

“O gravíssimo assassinato da Juíza Viviane Arronemzi mostra que o feminicídio é endêmico no país: não conhece limites de idade, cor ou classe econômica. O combate a essa forma bárbara de criminalidade quotidiana contra as mulheres deve ser prioritário”, escreveu Gilmar.