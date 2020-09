Gilmar diz que gestão de Toffoli no STF foi ‘revolucionária’

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes chamou de “revolucionária” a gestão de dois anos do ministro Dias Toffoli à frente da presidência da Corte. Nesta quinta-feira, 10, às 16h, ele passa o comando do Tribunal ao ministro Luiz Fux.

Gilmar destacou quatro pontos da gestão Toffoli:

“1) Destravou a pauta do plenário, ampliando a colegialidade nos julgamentos virtuais. Temos hoje o menor acervo dos últimos 24 anos! 2) Colocou a Suprema Corte na vanguarda do combate à desinformação e às fake news. 3) Fortaleceu o diálogo e a harmonia entre os Poderes em momentos críticos da nossa democracia. 4) Permitiu que o Judiciário brasileiro respondesse aos desafios da maior pandemia do nosso século”, comentou no Twitter.

Por conta da pandemia, pela primeira vez na história, não haverá a tradicional foto da composição dos ministros. Na posse, estarão presentes os membros da Corte, o presidente Jair Bolsonaro, e os chefes das Casas legislativas, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ), além do procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.