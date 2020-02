Gilmar: ‘É dramática a situação dos LGBT nas penitenciárias’

Equipe BR Político

“É dramática a situação dos grupos LGBT nas penitenciárias brasileiras”. A afirmação é do ministro do STF Gilmar Mendes. Pelo Twitter, no fim da noite de quinta-feira, 6, o ministro fez o comentário ao compartilhar uma notícia sobre o relatório “LGBT nas prisões do Brasil: Diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento”, documento publicado na última quarta, 5, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

É dramática a situação dos grupos LGBT nas penitenciárias brasileiras. Mulheres trans são sistematicamente torturadas e violentadas em presídios masculinos. O relatório de hoje reforça mais um ponto urgente de reforma do sistema prisional. https://t.co/GjQAyJ1GD8 — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) February 7, 2020

A pesquisa mostra, por exemplo, que no sistema carcerário, travestis e transexuais sofrem constantes violências emocionais, físicas e sexuais, assim como práticas de tortura específicas da sua condição de gênero, dentro das prisões masculinas.

