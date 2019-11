Gilmar libera investigação sobre Flávio

Equipe BR Político

O ministro do STF Gilmar Mendes autorizou a retomada da investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro (RJ). A decisão foi tomada na sexta-feira, 29, um dia após a Corde decidir sobre a legalidade no compartilhamento de dados de instituições de controle financeiro com o Ministério Público.

Gilmar derrubou uma liminar concedida por ele mesmo em 30 de setembro. O filho do presidente Jair Bolsonaro é investigado pelo MP-Rio por um suposto esquema de rachadinha em seu gabinete no período em que era deputado estadual.

No despacho, Gilmar cita a decisão do plenário do STF e alega que, como a liminar do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que paralisava as investigações baseadas em dados da Receita e da UIF foi revogada, o pedido de Flávio pela suspensão de seu caso “não mais subsiste”, escreveu, segundo o Globo. Para além da que investigação que envolve o senador, outras 900 investigações em todo o Brasil haviam sido paralisadas pela decisão de Toffoli.