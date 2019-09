Gilmar é só elogios a Dodge

Equipe BR Político

O ministro do STF Gilmar Mendes cumprimentou a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que na manhã desta quarta-feira, 18, passou o cargo ao interino Alcides Martins. Durante a gestão da procuradora, foram vários os episódios de embates entre os dois. Ela já se referiu ao ministro como “revisor universal das prisões”.

“Com sua integridade ética e primor técnico, Dodge restabeleceu a dignidade do Ministério Público”, escreveu Gilmar em sua conta no Twitter. O ministro foi crítico ferrenho do antecessor de Dodge, Rodrigo Janot, a quem já chamou de “lunático” e “desclassificado” para o cargo.

Cumprimento a Dra. Raquel Dodge pelo seu último dia à frente da PGR. Com sua integridade ética e primor técnico, Dodge restabeleceu a dignidade do Ministério Público. A primeira mulher a assumir a PGR deixa um legado de intransigente respeito pelas instituições democráticas. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) September 18, 2019

Gilmar destacou o fato de Dodge ter sido a primeira mulher a assumir a PGR.”Deixa um legado de intransigente respeito pelas instituições democráticas”, avaliou.