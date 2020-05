Gilmar: ‘Não se pode brincar com as instituições incitando tiranetes’

Nesta segunda-feira, 4, ministro do STF Gilmar Mendes compartilhou no Twitter uma entrevista concedida à Folha no fim do mês passado e afirmou que “não se pode brincar com as instituições incitando tiranetes e autoritarismos”.

O comentário vem na esteira da participação do presidente Jair Bolsonaro em ato, no domingo, em seu apoio e contra os demais Poderes. A entrevista compartilhada por Gilmar ocorreu neste mesmo contexto pós-atos.

“Deve-se respeitar os valores constitucionais da democracia e o Estado de Direito”, completou o ministro. No mês passado, o STF autorizou a abertura de inquérito para investigar quem organizou e financiou atos em defesa da ditadura do dia 19 de abril.