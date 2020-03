Gilmar pede ‘postura ativa da União’ no combate à covid-19

O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou nesta terça-feira, 31, que deve haver uma “postura ativa da União” no combate à covid-19. “Embora Estados e municípios estejam próximos aos desafios enfrentados no combate à #COVID19, o caráter nacional da crise exige postura ativa da União”, escreveu o ministro no Twitter.

Ele sugeriu ainda que haja a participação de membros das administrações estaduais e municipais nos comitês do governo federal que tratam do combate ao novo coronavírus. “É fundamental a coordenação entre todos, inclusive por meio da participação dos Estados e municípios nos comitês do governo federal”, disse.