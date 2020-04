Gilmar rebate Bolsonaro: ‘Censura personalista a membros do Judiciário’

O ministro Gilmar Mendes, do STF, reagiu às críticas do presidente Jair Bolsonaro à decisão do ministro Alexandre de Moraes de barrar a nomeação de um aliado do clã Bolsonaro para a chefia da Polícia Federal. O chefe do Planalto disse que “não é essa a forma de tratar um chefe do Executivo, que não tem uma acusação e faz tudo possível pelo seu país”. E ainda: “Como o senhor Alexandre de Moraes foi parar no Supremo? Amizade com o senhor Michel

Temer, ou não foi?”, criticou Bolsonaro.

Para Gilmar, “o que não se aceita – e se revela ilegítima – é a censura personalista aos membros do Judiciário. Ao lado da independência, a Constituição consagra a harmonia entre poderes”, segundo escreveu no Twitter nesta quinta, 30.