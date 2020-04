Gilmar sai em defesa de Uip: ‘Sejamos adultos’

O ministro Gilmar Mendes, do STF, saiu em defesa do médico David Uip, chefe do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo. “O infectologista David Uip é digno de orgulho nacional pelas suas contribuições acadêmicas e profissionais”, escreveu o ministro no Twitter.

Mais cedo, o deputado Eduardo Bolsonaro atacou indiretamente o médico ao chamar o governador João Doria (PSDB-SP) de “canalha” por ter afirmado que foi Uip quem recomendou a distribuição da cloroquina na rede pública de saúde.

“Sua relevância supera as disputas políticas divisionistas. A guerra pelo tratamento da #COVID19 não é um embate eleitoral. Sejamos adultos!”, disse Gilmar.