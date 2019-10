Gilmar: ‘Se Moro for considerado suspeito, processos de Lula voltam à fase de denúncia’

Equipe BR Político

O recurso do ex-presidente Lula que questiona a imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, será julgado pela Segunda Turma do STF até novembro, segundo o ministro Gilmar Mendes.

Em entrevista à BBC News Brasil, Mendes disse que caso o ex-juiz seja considerado suspeito, os processos que envolvem Lula que foram julgados por Moro deverão voltar à fase de denúncia.

“Eu tenho impressão que, pelo menos tal como está formulado (o recurso), se for anulada a sentença, nós voltamos até a denúncia. Portanto, todos os atos por ele (Moro) praticados no processo, inclusive o recebimento da denúncia, estão afetados pela nulidade. Será esse o veredicto”, explicou.

Na avaliação de Mendes, é o juiz Luiz Antônio Bonat, substituto de Moro na 13ª Vara de Curitiba, que terá que decidir sobre o recebimento da denúncia, conduzir a instrução do processo e julgar os casos, caso os atos de Moro sejam anulados.

O ministro também avaliou como uma espécie de “lenda urbana” suspeitar que há um “acordão” entre os Três Poderes para barrar investigações.