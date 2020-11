Gilmar: ‘Situação que vemos hoje nos EUA seria impensável no Brasil’

No embalo da discussão ressuscitada pelo presidente Jair Bolsonaro com o imbróglio das eleições americanas sobre o sistema de voto por papel, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes enalteceu o sistema eleitoral brasileiro nesta sexta-feira, 6.

“A situação que vemos hoje nos Estados Unidos seria impensável no Brasil. Graças ao papel central da Justiça Eleitoral e ao sistema de votação eletrônica, conseguimos realizar uma apuração rápida e segura, com resultados confiáveis. Um verdadeiro orgulho para o nosso país!”, escreveu nas redes sociais. Apesar do otimismo do ministro, Bolsonaro, que pretende concorrer à reeleição em 2022, já ensaia uma campanha parecida com a de Donald Trump que embola a apuração dos resultados da eleição presidencial nos Estados Unidos com o discurso de que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude.

Nesta sexta-feira, 6, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, também saiu em defesa do atual sistema de urnas eletrônicas que garante os resultados de votações em questão de horas e reforçou a confiabilidade do sistema.