Gilmar sobre AI-5: ‘É o símbolo maior da tortura institucionalizada’

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes engrossou o coro dos críticos às declarações do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que defendeu a possibilidade da edição de um novo AI-5. Sem se referir diretamente ao filho do presidente, Gilmar usou sua conta no Twitter para afirmar que o ato, editado durante a ditadura militar, foi o “símbolo maior da tortura institucionalizada”.

“O AI-5 impôs a perda de mandatos de congressistas, a suspensão dos direitos civis e políticos e o esvaziamento do Habeas Corpus. É o símbolo maior da tortura institucionalizada. Exaltar o período de trevas da ditadura é desmerecer a estatura constitucional da nossa democracia”, escreveu o ministro.