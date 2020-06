Gilmar sobre divulgação de dados da covid-19: ‘Dever de prestar contas’

Após dois dias de atraso por parte do Ministério da Saúde na divulgação dos dados referentes ao novo coronavírus no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou que em meio à pandemia, a divulgação de tais informações, além de prestação de contas, “é uma questão de saúde pública.”

Apesar de a pasta justificar os atrasos como “problemas técnicos”, houve quem apontasse a demora como “proposital“, já que após as 22h, a maioria dos jornais já tiveram as edições fechadas e os principais telejornais já foram ao ar.

“Na pandemia, a divulgação de dados oficiais envolve, além do dever de prestar contas, uma questão de saúde pública. Dados do Ministério da Saúde são fundamentais às respostas à #COVID19 e devem estar abertos ao público, aos gestores e, portanto, à imprensa de forma consistente e ordenada”, opinou o ministro no Twitter.