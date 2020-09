Gilmar suspende ação contra Alexandre Baldy

O ministro Gilmar Mendes suspendeu uma ação penal contra o secretário de Transportes licenciado de São Paulo, Alexandre Baldy. O político é alvo de investigação na Operação Dardanários, um desdobramento da Lava Jato. Ele teria participado de um esquema de desvios na área da Saúde em 2013.

Gilmar também determinou o fim do bloqueio de bens de Baldy. “Defiro a liminar para determinar a suspensão da ação penal, das medidas cautelares (prisão temporária e busca e apreensão e sequestro e indisponibilidade de bens), e de todo e qualquer expediente investigativo em sede policial ou ministerial relacionado aos fatos, até que seja decidido o mérito da presente reclamação”, afirmou o ministro. A decisão de Gilmar vale até decisão da Segunda Turma do Supremo, que precisa decidir se o caso é de competência da Justiça de Goiás ou do Rio.

Os advogados do secretário, em nota, elogiaram a decisão do ministro. “O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, cumpre seu papel de guardião da constituição, evitando que autoridades apurem fatos que não são de sua competência”, afirmaram. Baldy chegou a ser preso em agosto, mas acabou solto por Gilmar.